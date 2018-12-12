Новое здание театра оперы и балета предлагают построить в Воронеже

Власти Воронежа рассматривают варианты дальнейшей судьбы театра оперы и балета. Нынешнее здание не соответствует современным требованиям.

По данным администрации, капитальный ремонт в театре не проводился с 1961 года. В стенах уже появились заметные трещины, инженерные сети устарели. Кроме того, работники начали жаловаться на нехватку помещений для труппы. Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел в театре выездное совещание. Ему представили два варианта дальнейшего развития событий.

Согласно первому плану, новое здание необходимо построить на месте существующего с увеличением площади застройки в сторону Пушкинского сквера. Второй вариант — строительство здания на новой площадке, пишет ИА «Абирег».

Губернатор поручил проработать оба варианта и обсудить их с местными жителями и профессиональным сообществом. Проектная документация должна быть готова к концу 2019 года.