Молодежный театр в Нижнем Тагиле не нашел подрядчика для ремонта крыши

Нижнетагильский молодежный театр не может найти подрядную организацию для ремонта кровли здания. Аукцион проводился с 31 октября по 16 ноября на сайте госзакупок, однако на него не было подано ни одной заявки.

ТагилСити.Ру уточняет, что начальная цена контракта составляет 3,8 млн рублей. Заказчик работ — МУП «Служба заказчика городского хозяйства». Подрядчик должен сделать капитальный ремонт изоляционных и отделочных покрытий, а также ограждающих и несущих конструкций крыши.

Молодежный театр закрылся на ремонт в апреле 2018 года. В здании нашли нарушения пожарной безопасности. Планировалось, что ремонт крыши будет проведен осенью, и к концу ноября все строительные работы должны были полностью завершить.

Ранее жители Нижнего Тагила попросили городские власти ввести в городе непрерывное уличное освещение. В обращении работников предприятий говорилось, что из-за графиков работы они часто уходят на смены или возвращаются с работы по темным улицам города. В зимний период это наиболее опасно.