Прямой эфир

Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии

0
Фото: REUTERS/FEUERWEHR WERL
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии. Об этом сообщил The Local.

Инцидент произошел городе Верль в земле Северный Рейн-Вестфалия. Работники местной шоколадной фабрики вечером в понедельник, 10 декабря, позвонили в экстренные службы и сообщили, что тонна жидкого шоколада вылилась из резервуара и вытекала из фабрики на улицу.

В результате дорогу пришлось перекрыть на два часа, пока специалисты расчищали ее от шоколадной массы.

«Это мелочь. Ущерб оказался небольшим», — рассказал руководитель фабрики Маркус Лаки.

2 ноября сообщалось, что следователи завершили предварительное расследование о похищении водителем-экспедитором в Саранске более 18 т шоколада. В августе 2016 года 54-летний мужчина на служебном грузовике с прицепом вывез с автостоянки более 18 т шоколадной продукции на сумму 2,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве подростки избили продавца и украли шоколадки
Федун дал оценку твиту о «тающих на солнце шоколадках»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017