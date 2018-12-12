Тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии. Об этом сообщил The Local.

Инцидент произошел городе Верль в земле Северный Рейн-Вестфалия. Работники местной шоколадной фабрики вечером в понедельник, 10 декабря, позвонили в экстренные службы и сообщили, что тонна жидкого шоколада вылилась из резервуара и вытекала из фабрики на улицу.

В результате дорогу пришлось перекрыть на два часа, пока специалисты расчищали ее от шоколадной массы.

«Это мелочь. Ущерб оказался небольшим», — рассказал руководитель фабрики Маркус Лаки.

2 ноября сообщалось, что следователи завершили предварительное расследование о похищении водителем-экспедитором в Саранске более 18 т шоколада. В августе 2016 года 54-летний мужчина на служебном грузовике с прицепом вывез с автостоянки более 18 т шоколадной продукции на сумму 2,5 млн рублей.