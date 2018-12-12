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Tesla намерена взыскать с экс-сотрудника $167 млн за общение с журналистами

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Общение с журналистами обойдется бывшему инженеру-технологу Tesla Мартину Триппу в $167 млн. штрафа. О таком решении компании сообщил CNBC со ссылкой на юридические документы.

По мнению компании, информация, которую передал Трипп журналистам якобы привела к падению стоимости акций Tesla. Сам экс-сотрудник назвал эти претензии абсурдными.

8 декабря глава компании Tesla Илон Маск заявил, что может приобрести часть заводов своего конкурента — General Motors (GM) в случае, если предприятия будут закрыты. Он добавил, что Tesla не боится конкуренции с GM, руководство которой приняло решение закрыть заводы в США и сконцентрироваться на производстве электромобилей.

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