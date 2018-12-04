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Saxo Bank предположил покупку компании Tesla Apple и отмену Brexit в 2019 году

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alan Greth
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Американская корпорация Apple в 2019 году будет активнее проникать в автомобильную промышленность и даже может купить компанию Tesla. Также кредитная организация прогнозирует введение в 2019 году всемирного транспортного налога, отмену Brexit, обвал индекса S&P на 25% и стремительный рост цены биткоина до $60 тыс. в 2018 году, возможность увольнения Дональдом Трампом главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и другие спорные события, сообщается в «шокирующих прогнозах» датского инвестиционного банка Saxo Bank на следующий год.

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«Компания Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность всё более активно», — говорится в прогнозе.

Saxo Bank считает, что всемирный транспортный налог распространится на авиационные билеты и тоннаж судов в связи с обеспокоенностью мира глобальным изменением климата.

Авторы прогноза ожидают, что эта ставка составит $50 за 1 т выбросов углекислого газа. Это в два раза превышает уровень, предлагавшийся ранее и еще больше — средний показатель 2018 года (€15 за 1 т) для европейской системы торговли квотами на выбросы.

Новый налог спровоцирует рост цен на морские грузоперевозки и авиабилеты, а это приведет к повышению общего уровня цен. В Saxo ожидают, что с налогом согласятся даже США и Китай, которые ранее резко выступали против этой меры.

В 2019 году Солнце будет очень активно, что приведет к возникновению новой солнечной бури и уничтожению большей части спутников в западном полушарии, говорится в отчете главы департамента рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Saxo Bank Джона Харди. Аналитики банка оценивают примерно в $2 трлн последствия хаоса от потери GPS связи, передает НСН.

Есть и такой прогноз: Всемирный банк и МВФ могут отказаться от расчетов ВВП, так как этот индекс не отражает благосостояния граждан. Международные кредитные организации вместо него будут брать за основу показатель производительности труда, сообщает телеканал «Звезда».

Ежегодные предсказания, которые публикует Saxo Bank, в основном касаются маловероятных, но недооцененных событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть мощной «ударной волной». Рассматриваемые предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo, однако они предупреждают, что, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую, многие инвесторы могут заблуждаться. Включение в список означает, что сам Saxo Bank оценивает их вероятность не менее чем в 10%.

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