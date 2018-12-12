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Омск могут сделать второй площадкой МЧМ по хоккею в 2023 году

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Омск вместе с Новосибирском может принять Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. О том, что город рассматривается в качестве второй площадки для проведения этих соревнований, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, накануне, 11 декабря, в Международной федерации хоккея (IIHF) было достигнуто соглашение о проведении чемпионата сразу в двух городах. Пока плановым местом для этого выбран Новосибирск, уточняет ИА «Город55».

Решение по поводу Омска пока не принято официально, но местные власти эту идею поддерживают, отметил губернатор.

12 мая Россия направила заявку на право принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Позже Международная федерация хоккея утвердила Новосибирск в качестве города, который примет в 2023 году молодежный чемпионат мира.

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