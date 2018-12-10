Ветераны «Спартака» впервые завоевали хоккейный Кубок Легенд
Ветераны московского «Спартака» впервые выиграл хоккейный Кубок легенд, обыграв в финале столичный ЦСКА.
Армейцы не отдавали победу до последнего свистка. Основное время завершилось счетом 4:4, и победителя определила серия буллитов.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Ветераны московского «Спартака» впервые выиграл хоккейный Кубок легенд, обыграв в финале столичный ЦСКА.
Армейцы не отдавали победу до последнего свистка. Основное время завершилось счетом 4:4, и победителя определила серия буллитов.
Подробнее — в сюжете «Известий».