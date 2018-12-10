Российский хоккеист скончался во время матча

Российский хоккеист Алексей Захаров из команды «Ястребы» скончался 10 декабря в возрасте 44 лет.

Инцидент произошел во время третьего периода матча «Ястребы»–ПКС. Захарову стало плохо, и он ушел в раздевалку. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, у мужчины остановилось сердце.

Прибывшие на место медики сражались за жизнь хоккеиста в течение часа, однако запустить его сердце не удалось.

27 ноября хоккеист Кристиан Лунтер, выступавший за словацкий «Прешов», умер в возрасте 21 года из-за проблем с сердцем. Как сообщил главный тренер команды Славомир Шлеб, спортсмен чувствовал себя хорошо. По его словам, Лунтер потерял сознание дома. Его сумели откачать, но уже в больнице он скончался.