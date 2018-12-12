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Финдиректора компании Huawei выпустят под залог

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Верховный суд Британской Колумбии в Канаде принял решение выпустить финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу под залог. Сумма — 10 млн канадских долларов (примерно 450 млн рублей), причем большую часть нужно выдать наличными. Кроме того, за Ваньчжоу должны поручиться пять человек.

Финдиректора Huawei выпустят в том случае, если США до 8 января 2019 года не направят Канаде официальный запрос о ее экстрадиции. На слушаниях 10 декабря судья заявил, что соответствующие документы канадской стороной еще не получены.

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