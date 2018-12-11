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Присяжные в США требуют пожизненного срока для въехавшего в толпу в Шарлотсвилле

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Фото: REUTERS/Eze Amos
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Присяжные признали вину Джеймса Алекса Филдса-младшего, врезавшегося в толпу в Шарлотсвилле в августе прошлого года, и предлагают приговорить его к пожизненному сроку. Об этом сообщила во вторник, 11 декабря, Washington Post.

В целом суд присяжных предлагает приговорить его к 419 годам тюрьмы и наложить штрафы в размере $480 тыс.

Официальный приговор Филдсу вынесет судья 29 марта.

Инцидент произошел 12 августа 2017 года во время столкновения праворадикалов и их противников на фоне решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли в Шарлотсвилле.

Придерживающийся неонацистских взглядов Филдс-младший на скорости въехал в толпу выступавших против демонстраций ультраправых. В результате наезда одна девушка погибла, еще 19 человек получили ранения и травмы.

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