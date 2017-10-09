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Власти Шарлотсвилла прокомментировали факельное шествие праворадикалов

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Фото: Global Look Press/Max Herman
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Власти американского города Шарлотсвилл (штат Вирджиния) прокомментировали недавнее факельное шествие праворадикалов. Об этом сообщает RT.

Вице-мэр города Уэс Беллами заявил, что это была попытка запугать жителей города.

«Понятно, что эти белые расисты используют факелы, огонь и ненависть, чтобы запугать наших граждан. Это преступление», — написал Беллами в своем Twitter.

При этом губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф заверил, что власти внимательно следят за ситуацией в городе.

«Мы следим за происходящим, поскольку мы продолжаем выступать против этих расистов и их послания, несущего лишь ненависть», — написал Маколифф в своем акаунте в микроблоге.

Во время факельного шествия лидер праворадикалов Ричард Спенсер заявил, что их «не остановить».

«Здравствуй, Шарлотсвилл. Мы вернулись, и мы будем возвращаться вновь. Вы нас не замените, и вы нас не уничтожите», — сказал Спенсер.

В августе в Шарлотсвилле прошли масштабные беспорядки. В результате несколько десятков человек пострадали, одна женщина погибла. Мать погибшей отказалась отказалась от беседы с президентом США Дональдом Трампом из-за того, что он приравнял митинги ультраправых к антифашистским выступлениям.

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