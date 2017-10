Власти Шарлотсвилла прокомментировали факельное шествие праворадикалов

Власти американского города Шарлотсвилл (штат Вирджиния) прокомментировали недавнее факельное шествие праворадикалов. Об этом сообщает RT.

Вице-мэр города Уэс Беллами заявил, что это была попытка запугать жителей города.

«Понятно, что эти белые расисты используют факелы, огонь и ненависть, чтобы запугать наших граждан. Это преступление», — написал Беллами в своем Twitter.

It’s clear that these White Supremacists are using torches, fire, and hate speech to intimidate our citizens. That’s a crime.

При этом губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф заверил, что власти внимательно следят за ситуацией в городе.

«Мы следим за происходящим, поскольку мы продолжаем выступать против этих расистов и их послания, несущего лишь ненависть», — написал Маколифф в своем акаунте в микроблоге.

We are monitoring this situation as we continue to oppose these racists and their message of hate. https://t.co/DHGkA3UMyc