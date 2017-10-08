Праворадикалы устроили факельное шествие в американском Шарлотсвилле

В американском городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) группа праворадикалов устроила факельное шествие и пикет в том месте, где два месяца назад прошли столкновения между расистами и их противниками, — возле статуи генерала Роберта Ли, воевавшего на стороне Конфедерации во время Гражданской войны 1861–1865 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

На видеозаписи толпа людей с факелами следует вдоль улицы, а после выстраивается рядами в местном парке. По оценке телеканала, в акции участвуют около трех десятков людей.

«Здравствуй, Шарлотсвилл. Мы вернулись, и мы будем возвращаться вновь. Вы нас не замените, и вы нас не уничтожите», — заявил лидер активистов Ричард Спенсер.

Напомним, речь идет о событиях 12 августа, жертвой которых стала одна женщина, десятки человек пострадали. Причиной конфликта стало решение властей снести памятник генералу Роберту Ли. Тогда, в августе, монументы конфедератам были снесены в Дареме (штат Северная Каролина) и Балтиморе (штат Мэриленд).

15 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, осуждающий расизм во всех его проявлениях, в связи с событиями в Шарлотсвилле.