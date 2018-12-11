«Можно находить компромиссы»

В закон о митингах могут быть внесены корректировки, а по ряду резонансных дел - проведены дополнительные проверки. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле. Глава государства призвал членов СПЧ подготовить предложения по обеспечению защиты прав россиян за рубежом. Председатель совета Михаил Федотов с сожалением отметил, что, например, американские правозащитники сегодня совершенно не готовы идти на диалог с коллегами из России.

Было бы желание

Все решения по поводу возможных изменений в законе о митингах должны быть взвешенными, подчеркнул Владимир Путин в ответ на предложение руководителя СПЧ вернуться к обсуждению совершенствования этого нормативного акта. Во время заседания Михаил Федотов напомнил о 77-летнем правозащитнике Льве Пономареве, которого суд приговорил к аресту за нарушение законодательства о митингах.

– По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять, – ответил глава государства.

Президент обратил внимание членов СПЧ на то, что получить разрешение на проведение митинга можно и сейчас, как в свое время это делала правозащитница Людмила Алексеева, с которой 11 декабря простились в Москве.

– Значит, в условиях и действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать, – сказал президент.

Владимир Путин пообещал, что поручит генеральному прокурору проверить дело Льва Пономарева.

– Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее (на дело Пономарева), – сказал глава государства. - В то же время ставить под сомнение сейчас в этом нашем разговоре справедливость принятого судом решения мне очень трудно, как вы понимаете, просто невозможно.

Любой закон должен служить обеспечению прав всех россиян, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Доводить до абсурда закон о митингах не стоит, уверен он.

– Если тысяча человек хотят митинговать на улице, то есть еще миллион желающих на той же улице ходить в магазины и рестораны, чувствовать себя в безопасности, – пояснил политолог. - Интересы миллиона весят больше, чем желания тысячи. А запретительной функции и так нет - есть местные власти, которые определяют время и место поведения митингов.

Заграница не поможет

Отдельной темой заседания стала защита прав граждан России за границей.

– А эта девушка несчастная, наша Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? – возмутился Владимир Путин. – Совет всегда занимает активную позицию, когда грубо нарушаются права россиян, соотечественников, в том числе и в других странах. Это наша общая задача – отстоять права граждан России, где бы они ни находились, в любой точке земного шара. Рассчитываю на ваши выверенные и конструктивные предложения, чтобы наши совместные усилия здесь были также плодотворны.

Американская структура, аналогичная СПЧ, не готова сотрудничать с российским коллегами, посетовал во время заседания Михаил Федотов. Владимира Путина эта новость не удивила.

– Вряд ли вам удастся кого-то убедить. Ваши коллеги из США – люди дисциплинированные и встроенные в систему. Это нужно четко себе представлять, – заметил он.

Задача по защите прав россиян за рубежом осложняется политизированностью в принятии решений иностранными государствами, отметил политолог Антон Хащенко.

– Они принимаются под давлением третьих стран и идут вразрез с общепринятыми представлениями о правах человека, – сказал «Известиям» эксперт. – В связи с этим нужно думать о том, как совершенствовать эту деятельность не только в рамках классической дипломатии, но и в части налаживания контактов с международными правозащитными организациями.

Решения о помиловании

Во время заседания глава государства выразил готовность изучить вопрос воссоздания президентской комиссии по помилованию. По словам Владимира Путина, при принятии решения о помиловании ему приходится изучать «огромный фолиант».

– Но все прочитать внимательно... У меня же нет никаких данных, кроме того, что там написано, я же по каждой бумажке не сверяюсь с данными правоохранительных органов. Я доверяю тому, что подготовлено людьми. По-другому невозможно, – рассказал российский лидер.

Он добавил, что аналогичным образом работает и с предложениями о назначении судей, с каждый из которых невозможно встретиться лично.

В формате открытого диалога глава государства общался с правозащитниками один час 40 минут, еще полтора часа встреча продолжалась в закрытом режиме.

– Было понятно, что на фоне последних событий в СПЧ вновь поднимут вопросы законодательства о митингах и арестов видных правозащитников, скандальных случаев пыток заключенных в системе ФСИН, а также возможной очередной амнистии и реорганизации системы помилования, – сказал «Известиям» директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

Члены СПЧ обозначили те вопросы, которые сегодня волнуют правозащитников и являются для них важными. Но, с другой стороны, для широких слоев общества гораздо важнее вопросы соблюдения их социально-трудовых и экономических прав, подчеркнул эксперт.