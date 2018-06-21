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Митингам разрешили быть неудобными

Помехи для пешеходов или проведение ярмарок и концертов — не повод запрещать публичные мероприятия, решил ВС РФ
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Фото: TASS/ZUMA/Celestino Arce Lavin
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Возможные неудобства для пешеходов или одновременное проведение другого мероприятия не могут быть уважительной причиной для переноса времени или места митинга. Такие разъяснения содержатся в проекте постановления пленума Верховного суда РФ (есть у «Известий»). По мнению ВС, наказывать организаторов за превышение численности тоже нужно не всегда, а только в случаях, если это создало реальную угрозу безопасности граждан. Эксперты отмечают, что новый документ помешает отменять митинги под надуманными предлогами и усилит защиту конституционных прав граждан. 

Проект постановления, подготовленный ВС, сужает список потенциальных аргументов для переноса времени или места проведения митингов. По мнению Верховного суда, неудобства для граждан, не участвующих в мероприятии, или «предположения органа публичной власти» о возможном возникновении таких неудобств сами по себе не могут быть уважительной причиной для переноса. Речь идет, например, о помехах движению пешеходов или о неудобствах, связанных с необходимостью временно изменить маршруты движения транспорта.

Однако в проекте есть и ряд оговорок: публичное мероприятие не должно провоцировать аварии, нарушать требования транспортной безопасности или безопасности дорожного движения. В противном случае его придется перенести.

Организация нескольких мероприятий на одной территории — тоже не повод менять место или время, подчеркивает ВС. Но и здесь есть некоторые ограничения. В частности, совместное проведение не должно вести к чрезмерному скоплению людей или угрожать мирному характеру мероприятий.

ВС особо отмечает, что согласовывать митинг с чиновниками нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории или в помещении, в том числе — в торговых центрах или других местах со свободным доступом. При этом нужно будет заручиться согласием собственника территории или помещения.

Проект также конкретизирует и сроки подачи уведомления организаторами мероприятий. В действующем законе говорится, что делать это нужно не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до планируемого события. ВС в своем проекте уточняет: эти сроки не включают сами дни направления уведомления и проведения публичных мероприятий.

По закону у чиновников есть три дня с момента получения заявки, чтобы предложить другие условия проведения митинга или шествия. Срок не продлевается, даже если один из дней — нерабочий, следует из разъяснений ВС. Если же чиновники не успели довести до организатора свои предложения, мероприятие можно считать согласованным. Исключение одно — если организатор уклонялся от общения с чиновниками.

За нарушения на митингах в действующем законодательстве предусмотрены административные наказания как для чиновников, так для организаторов и участников мероприятий. В частности, организатору грозит штраф до 50 тыс. рублей, если людей пришло больше, чем было согласовано. Но ВС подчеркивает: наказывать нужно только в случае,  когда превышение численности участников создало реальную угрозу общественной безопасности и правопорядку и было вызвано действиями организаторов. Например, если он не принял зависящие от него меры для ограничения доступа на территорию.

После принятия постановления ВС местные власти не смогут организовывать ярмарки и концерты, чтобы помешать проведению митинга, считает председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Отказать в согласовании мероприятия можно будет лишь в том случае, если о ярмарке было объявлено заранее — к тому же, придется доказать, что совместное проведение мероприятий невозможно по соображениям безопасности, подчеркнул юрист.

Он также обратил внимание, что проект постановления обязывает органы власти мотивировать свои предложения о переносе места или времени митинга. При этом в документе приводится перечень причин, на которые можно ссылаться. Очень важно, что неудобства для граждан, не участвующих в публичном мероприятии, не могут служить уважительной причиной для переноса, подчеркнул Владимир Груздев.

— Мы знаем, что нередко власти отказываются согласовывать митинги, ссылаясь именно на возможные неудобства для других людей, — напомнил он.

Председатель правления АЮР убежден, что документ позволит повысить защиту конституционных прав граждан на проведение митингов.

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