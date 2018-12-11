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Убытки ФНБ составили почти 20 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018-го принесли убытки в размере около 20 млрд рублей. Такие данные содержатся в ноябрьском бюллетене Счетной палаты, который проанализировали «Известия». Однако бюджетное законодательство допускает лишь кратковременные потери.

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В Минфине отметили, что с момента создания фонда распределение его средств отвечало целям, установленным Бюджетным кодексом страны: обеспечению сохранности инвестиций и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе.

Эксперты посчитали потери ФНБ оправданными. Они объяснили их переводом средств из казначейских облигаций США в менее выгодные активы в связи с курсом государства на дедолларизацию на фоне возможных американских санкций.

Фонд формируется за счет инвестирования и дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от продажи нефти по цене свыше $40 за баррель. Он предназначен для финансирования дефицита бюджета при падении стоимости черного золота ниже этого порога.

Управление средствами ФНБ осуществляет Минфин, отдельные полномочия доступны также Центробанку. При этом вкладываться разрешается лишь в ограниченный перечень финансовых инструментов.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 12 декабря.

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