Убытки ФНБ составили почти 20 млрд рублей

Вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018-го принесли убытки в размере около 20 млрд рублей. Такие данные содержатся в ноябрьском бюллетене Счетной палаты, который проанализировали «Известия». Однако бюджетное законодательство допускает лишь кратковременные потери.

В Минфине отметили, что с момента создания фонда распределение его средств отвечало целям, установленным Бюджетным кодексом страны: обеспечению сохранности инвестиций и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе.

Эксперты посчитали потери ФНБ оправданными. Они объяснили их переводом средств из казначейских облигаций США в менее выгодные активы в связи с курсом государства на дедолларизацию на фоне возможных американских санкций.

Фонд формируется за счет инвестирования и дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от продажи нефти по цене свыше $40 за баррель. Он предназначен для финансирования дефицита бюджета при падении стоимости черного золота ниже этого порога.

Управление средствами ФНБ осуществляет Минфин, отдельные полномочия доступны также Центробанку. При этом вкладываться разрешается лишь в ограниченный перечень финансовых инструментов.

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