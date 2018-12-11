В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе

Неизвестный устроил стрельбу в соборе в бразильском штате Сан-Паулу, а затем покончил с собой, сообщает телеканал Globo, ссылаясь на скорую помощь.

Нападение произошло в городе Кампинас во второй половине дня. По данным спасательных служб, злоумышленник вошел в церковь с пистолетом и револьвером 38-го калибра и начал стрелять по верующим.

Четыре человека погибли, еще трое ранены. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается. Причины нападения неизвестны.

В конце октября в Бразилии подросток устроил стрельбу в школе. Два человека погибли, пятеро получили ранения.