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В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе

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Фото: Johnny Inselsperger/EPTV
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Неизвестный устроил стрельбу в соборе в бразильском штате Сан-Паулу, а затем покончил с собой, сообщает телеканал Globo, ссылаясь на скорую помощь.

Нападение произошло в городе Кампинас во второй половине дня. По данным спасательных служб, злоумышленник вошел в церковь с пистолетом и револьвером 38-го калибра и начал стрелять по верующим.

Четыре человека погибли, еще трое ранены. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается. Причины нападения неизвестны. 

В конце октября в Бразилии подросток устроил стрельбу в школе. Два человека погибли, пятеро получили ранения. 

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