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Стоимость проезда вырастет в Томске в два раза в новогоднюю ночь

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В Томске стоимость проезда в общественном транспорте в новогоднюю ночь вырастет минимум в два раза. Об этом сообщил глава городского управления культуры Денис Шостак на пресс-конференции в РИА «Томск», которая состоялась во вторник, 11 декабря.

Работу общественного городского транспорта решено было продлить до 02:00, чтобы люди смогли разъехаться после фейерверка. Шостак отметил, что в этом году стоимость проезда будет не менее чем двойной тариф по сравнению с обычной стоимостью проезда. В прошлом году перевозка пассажиров также осуществлялась по двойному тарифу, по которому стоимость поездки составила 36 рублей.

Салют состоится на площади Новособорной в 01:00. Жителям и гостям города обещан необычный музыкальный салют из 3 тыс. залпов, который продлится 10 минут.

На пресс-конференции Шостак также отметил, что городские власти ожидают на фейерверке более 20 тыс. человек.

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