Отменить плату за проезд наличными планируют в Самаре

В Самаре планируют отменить плату за проезд в общественном транспорте при помощи наличных денежных средств. Об этом в своем твиттере написал первый заместитель главы города Александр Карпушкин.

«Раньше безналичной альтернативы транспортным картам не было. В 2019 году любая банковская карта — как альтернатива ТК. В дальнейшем от наличного расчета в общественном транспорте откажемся. Совсем», — написал замглавы города 30 ноября.

На данный момент в городе оплатить проезд с банковской карты можно только в метрополитене. В ближайшее время такую функцию планируют ввести и в наземном пассажирском транспорте. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на Самру.ру.

Сегодня сообщалось о том, что большую часть автобусов, троллейбусов и трамваем Оренбурга, Орска и некоторых пригородных маршрутов Оренбургского района оборудовали терминалами для оплаты проезда бесконтактной банковской картой, мобильным телефоном или часами, которые поддерживают технологию NFC.