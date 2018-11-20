Стоимость проезда в общественном транспорте снизилась в Севастополе

Власти Севастополя сообщают о снижении средней стоимости проезда в общественном транспорте. Наибольшую экономию ощутили пассажиры, которые пользуются безналичным расчетом.

В январе 2018 года средняя стоимость поездки превышала 20 рублей. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на половине маршрутов была снижена нерегулируемая стоимость проезда с 20–23 рублей до 18 рублей. Таким образом, средняя стоимость проезда в октябре составила 18,4 рублей. Те, кто использует безналичный расчет, платят 16,7 рублей за поездку, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Безналичная оплата производится с помощью единой карты севастопольца. Деньги сначала перечисляются на счет предприятия-администратора, а затем направляются перевозчикам.