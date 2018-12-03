Более половины автобусов Оренбурга оснастили терминалами для оплаты картой

Большую часть автобусов, троллейбусов и трамваем Оренбурга, Орска и некоторых пригородных маршрутов Оренбургского района оборудовали терминалами для оплаты проезда бесконтактной банковской картой, мобильным телефоном или часами, которые поддерживают технологию NFC.

Оплатить свой проезд безналичным способом можно на всех муниципальных автобусах и троллейбусах, садовых маршрутах, а также на 12 коммерческих маршрутах. В Оренбургском районе бесконтактная оплата действует на шести коммерческих маршрутах, в Орске рассчитаться картой возможно на всех трамвайных маршрутах. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В ноябре 2018 года картой оплатили свой проезд порядка 43 тыс. оренбуржцев. При этом 10% производили оплату при помощи банковской карты, остальные 90% — обычными транспортными картами.

На дороги Оренбурга и Орска ежедневно выезжают около 1,2 тыс. единиц муниципального и коммерческого общественного транспорта. Половина из них уже оборудована терминалами для бесконтактной оплаты с SIM-картами. В следующем году планируется увеличить количество транспорта с данным способом оплаты и оснастить терминалами новые маршруты.