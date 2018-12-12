Уже почти месяц во Франции идет волна акций протеста против повышения налога на автомобильное топливо. В течение всего года стоимость горючего в стране неуклонно повышалась — бензин подорожал на 15%, а дизель — на целых 24%. Начиная с 1 января 2019 года цены должны были вырасти еще на 2,9 и 6,5 евроцента за литр соответственно. Все это и привело к массовым забастовкам. Из-за протестов так называемых желтых жилетов ситуация во Франции накалилась до такой степени, что президент Эммануэль Макрон был вынужден ввести «чрезвычайное экономическое положение».

Впрочем, Макрон поторопился говорить о чрезвычайности сложившейся ситуации для экономики Франции. Социально-экономические индикаторы страны не свидетельствуют об ухудшающемся положении. Прирост ВВП стабильно держится на уровне выше 1% в годовом выражении, потребительская инфляция находится около комфортного уровня в 2%, денежная масса имеет четкий восходящий тренд без ярко выраженного ускорения, безработица снижается, а розничные продажи стабильно растут в среднем на 2,5% в год. Из негативных последствий проводимой фискальной политики французских властей можно отметить снижение числа продаж автомобилей (по сравнению с июлем 2018 года в ноябре было продано на 20 тыс. машин меньше), а также уменьшение индекса потребительской уверенности, который опустился с начала 2018 года со 105 до 95 пунктов.

На евро беспорядки тоже не оказывают существенного влияния, хоть они уже начались и в других странах еврозоны — Бельгии, Голландии, Германии, Испании. Драматичного снижения курса европейского валюты по отношению к доллару или к рублю за последний месяц не наблюдается.

Однако в перспективе риски для денежной единицы ЕС всё же возможны. Это будет зависеть от того, насколько далеко зайдут протестующие. Вряд ли, конечно, Макрон покинет свой пост, наиболее вероятно, что его партия сильно уступит оппозиции на выборах в парламент. Также не думаю, что в других государствах ЕС забастовки охватят все население. В любом случае курс евро по отношению к рублю может потерять не более 50 копеек. И это в самом пессимистичном для Франции в частности и Европы в целом сценарии.

А вот поблажки французских властей, которые они вводят в связи с протестами, в следующем году могут оказать инфляционное давление на страну. Президент пообещал, что с мая 2019 года минимальный размер зарплаты вырастет на €100. Помимо этого, сверхурочные рабочие часы не будут облагаться налогом. Наряду с этим в конце года будет выплачиваться не облагаемая фискальными сборами премия. Для тех, кто получает менее €2 тыс. в месяц, будут установлены налоговые вычеты.

Такая мера, несомненно, порадует малоимущих граждан, однако рост индекса потребительских цен может ускориться на 0,5 процентного пункта. Тем более что средств в бюджете Франции на реализацию обещаний Макрона нет. Поэтому деньги на них придется брать за счет государственных займов, что усложнит ситуацию с сокращением объема госдолга, на которое ориентируется правительство Франции.

В целом можно заявить, что сложившаяся во Франции ситуация не предвещает полномасштабного кризиса, но тем не менее создает определенные риски нестабильности. А также оказывает давление на настроения потребителей и возможное выпадение налоговых поступлений.

Стоит отметить, что в Европе случались куда более сильные протесты, которые также не пошатнули экономику региона. В той или иной стране ЕС жители периодически бастуют из-за различных изменений в социальной сфере. По итогам этого года рост экономики Евросоюза будет, как и у нас, — в районе 2%. Примерно 15–20-процентный вклад в прирост общеевропейского показателя вносит Франция, поскольку занимает второе место после Германии по объему номинального ВВП в еврозоне ($2,58 трлн).

Автор — доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова

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