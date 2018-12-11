Мемориальную доску к 100-летию Солженицына разбили в Гусь-Хрустальном

Полиция начала доследственную проверку по факту порчи мемориальной доски, установленной 10 декабря в Гусь-Хрустальном (Владимирская область) к 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Сообщение о происшествии поступило сегодня в 10:00. Разбита мемориальная табличка, посвященная 100-летию со дня рождения Солженицына», — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что полиция устанавливает причастных к совершению этого преступления.

Солженицын в 1956–1957 годах жил в Гусь-Хрустальном районе, где преподавал математику в Мезиновской средней школе. В этот же период у него возникла идея рассказа «Матренин двор». Прототипом главной героини стала местная жительница Матрена Захарова, в доме которой жил писатель.

11 декабря памятник Солженицыну открыли в Таганском районе Москвы. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.