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Новый винзавод на базе итальянских технологий запустят в Крыму

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Фото: РИА Новости/Илона Хварцкия
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Агрофирма «Золотая Балка» завершает в Севастополе строительство нового завода. В его оснащении, впервые после введения санкций со стороны ЕС, активно участвовали ведущие итальянские компании — производители винодельческой техники.

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Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, инвестиции составили около 400 млн рублей. К работе над новым предприятием были привлечены известные европейские инжиниринговые и дизайнерские компании. При реализации проекта инвесторы следовали концепции современных западных виноделен, где последние технологии сочетаются с арт-объектами и предметами искусства.

Так, построенный комплекс символизирует гармонию самых прогрессивных технологических решений и красоты природы. В застекленном фасаде завода отражается окружающий ландшафт, а сквозь прозрачные стены видны мощные, сверкающие сталью машины и емкости. Таким образом, завод стал для Крыма еще и уникальным туристическим объектом, поскольку все основные этапы создания вина теперь полностью отрыты для посетителей. А вокруг производства создано арт-пространство.

Новый производственный комплекс оснащен оборудованием ведущих итальянских компаний. Весь процесс автоматизирован и контролируется на каждом этапе. Для обеспечения работы нового завода модернизированы и автоматизированы газовый и энергетический комплексы. При этом учитываются принципы бережного отношения к ресурсам Крыма и его экологии.

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«Все знают, что в Крыму выращивают отличный виноград. А Севастопольский регион особенно славится своим терруаром, позволяющим получать лучшее вино, — прокомментировал инвестор «Золотой Балки» Артем Зуев. — Построив новый завод, мы создали все условия для наших виноделов, чтобы развивать премиальный продукт и гарантировать cохранение всех характеристик вина в каждой бутылке — от рождения до потребления, от лозы до бокала».

Генеральный директор «Золотой Балки» Елена Костенко в свою очередь заявила, что компания, благодаря внедрению нового комплекса получила полную уверенность в стабильности качества вин.

«Мы используем в производстве только виноград своей географической зоны и наша задача — донести до конечного потребителя этот колорит местности. С помощью новых технологий мы сможем придать нашим винам европейский шарм при сохранении характерного вкуса севастопольского терруара», — добавила Костенко.

Официальный запуск нового завода «Золотой Балки» состоится 12 декабря.

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