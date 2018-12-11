Стартовал Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов

Студенты из 55 российских регионов стали участниками Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне!», который начался в Белгороде. Мероприятие — финальный этап проекта Ассоциации студенческих спортивных клубов России «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО».

Цель первого подобного конкурса среди сборных российских вузов, не только возрождение интереса к комплексу ГТО, но и проверка, насколько современная молодежь готова к труду и обороне.

Студенты проходили тестирование в ходе отборочных туров на специальном оборудовании, сдавали «Студзачет АССК», а затем выполняли нормативы комплекса. В сборные вуза попали только те, кто сдал все дисциплины на «золотой» уровень, а всего в проекте приняли участие 226 вузов и 36 тыс. человек. В финале оказались лишь 550 студентов, теперь им снова предстоит сдать 8 нормативов, среди которых забег на 2 км и 3 км, стрельба, прыжки в длину, плавание и другие. Победителей объявят 13 декабря.

По итогам «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО» подготовят доклад о состоянии физического здоровья современных студентов. Проект станет традиционным, старт следующего сезона назначен на февраль 2019 года.

Мероприятие организовано Ассоциацией студенческих спортивных клубов России и реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.