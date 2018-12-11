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Капитана судна в Приморье осудили за вылов камбалы на 15,7 млн рублей

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В Приморском крае вынесен приговор в отношении капитана рыболовецкого судна, который вышел на промысел в период запрета на вылов камбалы. Ущерб оценивается в 15,7 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, капитан вывел судно в экономическую зону РФ в Японском море и организовал добычу более 315 тыс. особей камбалы дальневосточной. На момент ловли действовал запрет, уточняет ИА PrimaMedia. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Подсудимый приговорен к лишению свободы на два года и шесть месяцев условно. Кроме того, испытательный срок составит один год.

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