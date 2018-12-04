Прямой эфир

Проект «Приморская рыба» стартовал во всех муниципалитетах Приморья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К программе «Приморская рыба» присоединились 14 торговых организаций Приморского края и Госпродагентство. Таким образом, купить рыбную продукцию по справедливым ценам с 5 декабря возможно в любом муниципальном образовании края.

Реализация программы во всех муниципальных образованиях стала возможной благодаря тому, что к участию в ней присоединились торговые организации малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Еще 1 ноября документ о сотрудничестве подписали 11 рыбодобывающих компаний Дальнего Востока и семь торговых сетей Приморья. Также участниками стали три морских рыбных порта и Ассоциация рыбопромышленных предприятий региона.

В общей сложности к проекту подключились 56 субъектов. Одним из важных условий участия в «Приморской рыбе» стали надписи на продукции: на ней должна указываться цена производителя и цена реализации. Таким образом стоимость горбуши составит не более 110 рублей за килограмм, камбалы — 95 рублей, а кальмара — 130 рублей за килограмм.

Также назначены цены на минтай, навагу, сельдь, консервы скумбрии и сардин. В дальнейшем перечень продукции планируют расширить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вылов азовской кефали запретили до конца 2018 года
Финансирование рыбного хозяйства в два раза увеличат в Ростовской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017