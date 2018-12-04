Проект «Приморская рыба» стартовал во всех муниципалитетах Приморья

К программе «Приморская рыба» присоединились 14 торговых организаций Приморского края и Госпродагентство. Таким образом, купить рыбную продукцию по справедливым ценам с 5 декабря возможно в любом муниципальном образовании края.

Реализация программы во всех муниципальных образованиях стала возможной благодаря тому, что к участию в ней присоединились торговые организации малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Еще 1 ноября документ о сотрудничестве подписали 11 рыбодобывающих компаний Дальнего Востока и семь торговых сетей Приморья. Также участниками стали три морских рыбных порта и Ассоциация рыбопромышленных предприятий региона.

В общей сложности к проекту подключились 56 субъектов. Одним из важных условий участия в «Приморской рыбе» стали надписи на продукции: на ней должна указываться цена производителя и цена реализации. Таким образом стоимость горбуши составит не более 110 рублей за килограмм, камбалы — 95 рублей, а кальмара — 130 рублей за килограмм.

Также назначены цены на минтай, навагу, сельдь, консервы скумбрии и сардин. В дальнейшем перечень продукции планируют расширить.