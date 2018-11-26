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Финансирование рыбного хозяйства в два раза увеличат в Ростовской области

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В Ростовской области в 2019 году финансирование предприятий рыбохозяйственного комплекса вырастет в два раза по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает пресс-служба Азовского НИИ рыбного хозяйства, в 2019 году на развитие рыбного хозяйства будет направлено 135 млн рублей. В 2018 году на эти цели было выделено 70 млн рублей. Об этом пишет RostovGazeta.

Подпрограмма развития рыбного хозяйства действует в Ростовской области последние семь лет. Средства на ее реализацию выделяются в виде безвозвратных субсидий для рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций, а также предприятий аквакультуры.

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