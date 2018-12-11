В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

В столице Дагестана Махачкале случайно проходящий мимо жилого дома мужчина и его знакомый поймали девочку, которая выпала из окна квартиры пятого этажа. Как выяснилось позже, пятилетняя Айша забралась на подоконник, когда ее мама вышла в магазин.

Спасителями ребенка оказались водитель маршрутного такси Тагир Магомедов и его друг. Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».

17 октября полицейские Комсомольска-на-Амуре спасли шестилетнего мальчика, который сорвался с балкона четвертого этажа. Малыша доставили в отдел полиции, где он дожидался своих родителей.