Годовалая девочка выпала из окна в Республике Коми

Правоохранительные органы проводят проверку по факту падения из окна годовалой девочки в Княжпогостском районе Республики Коми. Малышка получила травму головы.

По данным полиции, мама пострадавшей открыла окно для проветривания и ушла на кухню. В этот момент девочка забралась на кровать и перебралась на подоконник. Она оперлась руками на москитную сетку и упала с высоты второго этажа. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В результате падения малышка получила травму головы, она госпитализирована в реанимационное отделение. Семья пострадавшей считается благополучной, на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее сообщалось о несчастном случае в Норильске, восьмилетний мальчик случайно выронил из окна на четвертом этаже младшего брата. Малыш госпитализирован в реанимацию в состоянии средней тяжести.