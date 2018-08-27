Прямой эфир

Годовалая девочка выпала из окна в Республике Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы проводят проверку по факту падения из окна годовалой девочки в Княжпогостском районе Республики Коми. Малышка получила травму головы.

По данным полиции, мама пострадавшей открыла окно для проветривания и ушла на кухню. В этот момент девочка забралась на кровать и перебралась на подоконник. Она оперлась руками на москитную сетку и упала с высоты второго этажа. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В результате падения малышка получила травму головы, она госпитализирована в реанимационное отделение. Семья пострадавшей считается благополучной, на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее сообщалось о несчастном случае в Норильске, восьмилетний мальчик случайно выронил из окна на четвертом этаже младшего брата. Малыш госпитализирован в реанимацию в состоянии средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трехлетний мальчик выпал из окна детсада в Удмуртии
Два ребенка выпали из окна во Владимирской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017