Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Красноярском крае

Десятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в городе Лесосибирске Красноярского края. Об этом информирует 28 ноября пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 27 ноября, около 17:50 по местному времени (13:50 мск).

«В следственные органы поступило сообщение о том, что из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже многоквартирного жилого дома, выпал 10-летний мальчик, который с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В следственном органе уточнили, что семья, в который проживает ребенок, состоит на учете как находящаяся в опасном положении. В ней воспитываются еще двое детей. Кроме того, после инцидента в квартире следователи обнаружили записку.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ноябре суд Вологды вынес приговор женщине, из-за недосмотра которой ее пятилетняя дочь выпала из окна. Девочка не выжила.