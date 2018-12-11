Прямой эфир

«Птичьей гавани» в Иркутске дадут статус особо охраняемой территории

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заказник «Птичья гавань» в Иркутске получит статус особо охраняемой природной территории. Общественники предлагают установить вокруг заказника буферную зону с ограничением хозяйственной деятельности.

Представители Общественной палаты Иркутска намерены сохранить и законодательно закрепить существующие в городе природные территории. Статус особо охраняемых позволит уберечь зеленые зоны от застройки. В генплане Иркутска «Птичья гавань» обозначена как функциональная зона рекреационного назначения. На рассмотрение депутатов будет вынесен проект о создании особо охраняемой природной территории, а также утверждены ее границы и статус. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее возле «Птичьей гавани» была произведена отсыпка участка под строительство торгово-развлекательного центра. В администрации Иркутска пояснили, что разрешение на строительство было выдано еще в 2015 году. При этом ученые считают, что появление ТРЦ плохо скажется на окружающей среде. Проверку законности отсыпки проведет природоохранная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Леса Вяземского района Хабаровского края получили природоохранный статус
Амурские заказники попросили помощи в покупке корма для зверей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017