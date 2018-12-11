«Птичьей гавани» в Иркутске дадут статус особо охраняемой территории

Заказник «Птичья гавань» в Иркутске получит статус особо охраняемой природной территории. Общественники предлагают установить вокруг заказника буферную зону с ограничением хозяйственной деятельности.

Представители Общественной палаты Иркутска намерены сохранить и законодательно закрепить существующие в городе природные территории. Статус особо охраняемых позволит уберечь зеленые зоны от застройки. В генплане Иркутска «Птичья гавань» обозначена как функциональная зона рекреационного назначения. На рассмотрение депутатов будет вынесен проект о создании особо охраняемой природной территории, а также утверждены ее границы и статус. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее возле «Птичьей гавани» была произведена отсыпка участка под строительство торгово-развлекательного центра. В администрации Иркутска пояснили, что разрешение на строительство было выдано еще в 2015 году. При этом ученые считают, что появление ТРЦ плохо скажется на окружающей среде. Проверку законности отсыпки проведет природоохранная прокуратура.