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Пять ледовых переправ открыты на трассах Магаданской области

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Ледовые переправы чрез реки Вилюй, Марха и Алдан работают на трассах в Магаданской области. Водителей просят учитывать грузоподъемность проездов.

Три переправы открыты на трассе А-331 «Вилюй». Они расположены вблизи сел Кюндядя, Устье, Крестях и Жархан. Движение разрешено для транспортных средств общей массой до 4 т, сообщает ИА MagadanMedia.

Кроме того, на 365 км трассы Р-504 «Колыма» открыто движение по ледовому автозимнику через реку Алдан. Грузоподъемность переправы составляет 5 т.

Сотрудники управления федеральных дорог «Вилюй» просят водителей соблюдать разрешенную грузоподъемность при пользовании переправами.

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