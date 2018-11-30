Безопасные туристические тропы оборудуют в окрестностях Магадана

Фонд gрезидентских грантов одобрил заявку Магаданского центра окружающей среды и городского туристского клуба на проект «Маркировка и обустройство туристских и экологических троп в окрестностях Магадана». Дорожки сделают комфортными для пожилых людей и детей.

В 2019 году появятся оборудованные для безопасных походов тропы на природных территориях, которые будут выполнять воспитательные, образовательные, природоохранные, оздоровительные и культурно-познавательные функции, передает ИА MagadanMedia. Окрестности столицы Колымы станут доступными как для опытных туристов, так и для семей с детьми и пенсионеров, а также гостей региона.

На юго-востоке Башкирии в скором времени появится новый туристический маршрут. Он будет начинаться на юге Уральских гор, недалеко от озера Якты-куль, а завершится на горе Яманкай. Маршрут уже назвали «Большая тропа». Его протяженность превышает 100 км.