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Безопасные туристические тропы оборудуют в окрестностях Магадана

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Фонд gрезидентских грантов одобрил заявку Магаданского центра окружающей среды и городского туристского клуба на проект «Маркировка и обустройство туристских и экологических троп в окрестностях Магадана». Дорожки сделают комфортными для пожилых людей и детей. 

В 2019 году появятся оборудованные для безопасных походов тропы на природных территориях, которые будут выполнять воспитательные, образовательные, природоохранные, оздоровительные и культурно-познавательные функции, передает ИА MagadanMedia. Окрестности столицы Колымы станут доступными как для опытных туристов, так и для семей с детьми и пенсионеров, а также гостей региона.

На юго-востоке Башкирии в скором времени появится новый туристический маршрут. Он будет начинаться на юге Уральских гор, недалеко от озера Якты-куль, а завершится на горе Яманкай. Маршрут уже назвали «Большая тропа». Его протяженность превышает 100 км.

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