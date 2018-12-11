Почти 4 тыс. бездомных собак отловили в Якутске

С начала 2018 года в Якутске отловили более 3,9 тыс. бродячих животных. В управлении здравоохранения уточнили, что количество пострадавших от укусов собак выросло.

Всего в Якутске работает две бригады по отлову животных, они выезжают по заявкам как из города, так и из пригородных районов. Больше всего собак отловлено в Сайсарском, Автодорожном и Строительном округах, пишет ИА YakutiaMedia.

Специалисты уточняют, что в 2017 году было отловлено 3899 животных. За 11 месяцев 2018 года уже поймано 3956 животных. Собаки сбиваются в стаи в основном в частном секторе. По данным управления здравоохранения Якутска, при нападении безнадзорных псов пострадали уже почти 1,1 тыс. человек.