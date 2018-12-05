Прямой эфир

Тобольский депутат предложил отстреливать бездомных собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тобольске Тюменской области депутат гордумы Валерий Герасимов предложил перестрелять бродячих собак. Он рассказал, что жители постоянно жалуются на стаи агрессивных животных.

«Я говорю: мужики, да возьмите ружья, отстрелите их всех! Пусть не по закону, зато всех собак передушим, пока кто-то что-то сделает», — цитирует парламентария портал «Наш город».

Председатель тобольского комитета ЖКХ Евгений Курач напомнил Герасимову, что по закону бездомных псов нужно отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать. Проводить эвтаназию можно только для тех животных, которые больны бешенством.

В деревне Каменный Овраг Нижегородской области нашли «концлагерь для животных». Его содержит местная жительница, которая под видом волонтера собирает деньги в Нижнем Новгороде на приют для кошек и собак. Строитель, который разгружал доски в Каменном овраге, утверждал, что на его глазах умерло трое щенков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приют для животных сгорел в Москве
Спасавшая свою собаку жительница Петербурга провалилась под лед

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017