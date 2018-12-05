Тобольский депутат предложил отстреливать бездомных собак

В Тобольске Тюменской области депутат гордумы Валерий Герасимов предложил перестрелять бродячих собак. Он рассказал, что жители постоянно жалуются на стаи агрессивных животных.

«Я говорю: мужики, да возьмите ружья, отстрелите их всех! Пусть не по закону, зато всех собак передушим, пока кто-то что-то сделает», — цитирует парламентария портал «Наш город».

Председатель тобольского комитета ЖКХ Евгений Курач напомнил Герасимову, что по закону бездомных псов нужно отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать. Проводить эвтаназию можно только для тех животных, которые больны бешенством.

В деревне Каменный Овраг Нижегородской области нашли «концлагерь для животных». Его содержит местная жительница, которая под видом волонтера собирает деньги в Нижнем Новгороде на приют для кошек и собак. Строитель, который разгружал доски в Каменном овраге, утверждал, что на его глазах умерло трое щенков.