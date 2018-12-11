Начался конкурс на разработку проекта реконструкции Омского аэропорта

Здание Омского аэропорта будут реконструировать. Последнее обновление сделали в 2010 году. С тех пор пассажиропоток вырос, и нужно снова увеличить площадь аэровокзала.

Объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации. Ремонт не потребует закрытия воздушной гавани, отмечает ИА «Город55». Начальная цена контракта оценивается в 47,5 млн рублей. Подрядчик должен за восемь месяцев провести инженерные изыскания, подготовить проект реконструкции Омского аэропорта и пройти государственную экспертизу.

Ранее планировалось, что к 300-летию Омска (2016 год) будет завершено строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка» за пределами города, а «Омск-Центральный» будет закрыт. Однако работы приостановили из-за недостатка средств, власти заявили о модернизации действующего объекта.