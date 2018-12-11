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Нейрофизиологи рассказали о свободе выбора людей

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Фото: Depositphotos
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Команда нейрофизиологов из Австралии, Нидерландов и Германии рассказала, каким образом люди делают выбор при наличии одинаково важных альтернативных вариантов. Свои выводы ученые изложили в статье, опубликованной 10 декабря в журнале The Journal of Neuroscience.

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«Большинство теорий о принятии решений предполагают, что мы всегда выбираем наилучший вариант из предложенных на основе множества устойчивых предпочтений. Но что происходит, когда все варианты одинаково интересны?» — говорится в статье.

По словам ученых, предпочтения людей являются не устойчивыми и неизменными, а динамичными и временными. Иначе говоря, они меняются «в режиме онлайн» в процессе принятия решений. Выбор людей может трансформироваться в зависимости от ситуации под воздействием внешних факторов. Такие «корректировки» предпочтений происходят из-за деятельности в дорсолатеральной префронтальной зоне головного мозга, говорится в совместном исследовании  Мельбурнского университета (Австралия), Роттердамского университета Эразма (Нидерланды) и Кельнского университета (Германия).

Сложности в процессе принятия решений интересовали человечество с древних времен. Нейрофизиологи надеются, что дальнейшие исследования в этой области помогут лучше понять, как принимать решения в «тупиковых ситуациях» и как именно происходит перемена мнений в момент совершения выбора.

Ранее, 13 ноября, нейрофизиологи провели масштабное исследование и доказали, что мужчины склонны к систематизации, а женщины — к сочувствию. Специалисты полагают, что это может быть связано с различием работы генов. Они провели тест на «чтение мыслей», который помогает оценить способность к эмпатии у представителей обоих полов. В рамках эксперимента добровольцам показывали набор фотографий глаз других людей и просили их назвать четыре эмоции, которые мог испытывать их обладатель.

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