Ветхоаварийное жилье сжигают в Якутии

МЧС сообщило о сжигании ветхого аварийного жилья в Нерюнгринском районе. Работы проводятся для снижения пожарной опасности.

По данным ведомства, после расселения жильцов многоэтажные деревянные дома остаются без внимания. Зачастую в них проникают неустановленные лица и разводят огонь, что может привести к пожарам. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение о скорейшем сносе ветхоаварийных зданий. Одним из способов являются профилактические поджоги, пишет ИА SakhaNews.

Чтобы огонь не распространялся на другие здания, к работе будут привлечены силы и средства Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.