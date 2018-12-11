Прямой эфир

Ветхоаварийное жилье сжигают в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС сообщило о сжигании ветхого аварийного жилья в Нерюнгринском районе. Работы проводятся для снижения пожарной опасности.

По данным ведомства, после расселения жильцов многоэтажные деревянные дома остаются без внимания. Зачастую в них проникают неустановленные лица и разводят огонь, что может привести к пожарам. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение о скорейшем сносе ветхоаварийных зданий. Одним из способов являются профилактические поджоги, пишет ИА SakhaNews.

Чтобы огонь не распространялся на другие здания, к работе будут привлечены силы и средства Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект защиты от пожаров в нижегородском метро обойдется в 1 млн рублей
Более 80 млн рублей потратит Брянская область на защиту от пожаров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017