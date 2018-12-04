Более 80 млн рублей потратит Брянская область на защиту от пожаров

В 2019 году из бюджета Брянской области будет выделено более 80 млн рублей на защиту от лесных пожаров. Такую информацию озвучили в областном правительстве.

По сравнению с 2018 годом затраты увеличатся на 25%. Средства пойдут на увеличение количества камер наблюдения в лесах, приобретение автомобилей и спецтехники, а также закупку формы для инспекторов по охране леса. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

По данным регионального управления лесами, площадь и количество лесных пожаров в Брянской области за 2018 год оказались ниже многолетних показателей и ниже среднего показателя по регионам Центрального федерального округа. Общая площадь возгораний составила 1,23 тыс. га.