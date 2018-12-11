Энергетик оценил идею об установке «умных» счетчиков на газ

Руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал «Известиям» сообщения СМИ о том, что россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные» счетчики.

Как сообщал «Коммерсант», вице-премьер Дмитрий Козак выступил с данной инициативой 4 декабря. Он поручил проработать вопрос о введении интеллектуальных систем учета (ИСУ) газа Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Ведомства, по данным издания, должны представить документ в правительство до 1 марта 2019 года. В то же время в правительстве России 11 декабря опровергли информацию о том, что граждан могут обязать устанавливать новые счетчики учета потребления газа.

Александр Перов убежден, что со временем всё равно необходимо переходить на более современные приборы учета, которые в том числе облегчают процессы учета энергоресурсов.

«Мы движемся в сторону цифровой энергетики. Даже в майском указе (президента России. — Ред.) Владимира Путина написано о том, что энергетика должна стать одной из тех отраслей, где как раз должны активно внедряться цифровые технологии. Счетчики, приборы учета — это один из неотъемлемых компонентов цифровой экономики, в частности энергетики», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, на данном этапе регуляторы сами до конца не осознают, какими конкретно должны быть «умные» счетчики.

«Те счетчики, которые предлагают поставить сейчас, требуют независимого электропитания. Возникает вопрос, что будет, если будет авария с электричеством? Возникает проблема с учетом газа. Если какое-то время не было электричества, как понять, сколько газа было потреблено?» — отметил руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности.

С точки зрения Перова, ИСУ, помимо простого учета потребляемого газа, должны способствовать снижению аварийности, связанной с утечками газа.

«Если к марту 2019 года появится предложение «А давайте встроим в эти интеллектуальные счетчики такую опцию, которая будет заключаться в том, что в случае утечки просто автоматически перекрывался бы доступ газа?», тогда эти счетчики не только обеспечивали бы учет, но и повысили бы безопасность», — заключил энергетик.

Впервые о необходимости повсеместного внедрения «умных» счетчиков заговорили в ноябре прошлого года. Тогда соответствующий законопроект представило Минэнерго. В Госдуме одобрили документ в первом чтении.

По словам гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, установка счетчика обойдется в 4–5 тыс. рублей. В свою очередь в «Газпроме» отметили, что уровень газификации в России составляет 68,1% (25,6 млн домовладений и квартир). Таким образом, граждане могут потратить на установку счетчиков 128 млрд рублей.