Прямой эфир

Энергетик оценил идею об установке «умных» счетчиков на газ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал «Известиям» сообщения СМИ о том, что россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные» счетчики.

Как сообщал «Коммерсант», вице-премьер Дмитрий Козак выступил с данной инициативой 4 декабря. Он поручил проработать вопрос о введении интеллектуальных систем учета (ИСУ) газа Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Ведомства, по данным издания, должны представить документ в правительство до 1 марта 2019 года. В то же время в правительстве России 11 декабря опровергли информацию о том, что граждан могут обязать устанавливать новые счетчики учета потребления газа.

Александр Перов убежден, что со временем всё равно необходимо переходить на более современные приборы учета, которые в том числе облегчают процессы учета энергоресурсов.

Все новостройки оснастят «умными» счетчиками с 2020 года
Это поможет снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг

«Мы движемся в сторону цифровой энергетики. Даже в майском указе (президента России. — Ред.) Владимира Путина написано о том, что энергетика должна стать одной из тех отраслей, где как раз должны активно внедряться цифровые технологии. Счетчики, приборы учета — это один из неотъемлемых компонентов цифровой экономики, в частности энергетики», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, на данном этапе регуляторы сами до конца не осознают, какими конкретно должны быть «умные» счетчики. 

«Те счетчики, которые предлагают поставить сейчас, требуют независимого электропитания. Возникает вопрос, что будет, если будет авария с электричеством? Возникает проблема с учетом газа. Если какое-то время не было электричества, как понять, сколько газа было потреблено?» — отметил руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности.

С точки зрения Перова, ИСУ, помимо простого учета потребляемого газа, должны способствовать снижению аварийности, связанной с утечками газа.

«Если к марту 2019 года появится предложение «А давайте встроим в эти интеллектуальные счетчики такую опцию, которая будет заключаться в том, что в случае утечки просто автоматически перекрывался бы доступ газа?», тогда эти счетчики не только обеспечивали бы учет, но и повысили бы безопасность», — заключил энергетик.

Впервые о необходимости повсеместного внедрения «умных» счетчиков заговорили в ноябре прошлого года. Тогда соответствующий законопроект представило Минэнерго. В Госдуме одобрили документ в первом чтении.

По словам гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, установка счетчика обойдется в 4–5 тыс. рублей. В свою очередь в «Газпроме» отметили, что уровень газификации в России составляет 68,1% (25,6 млн домовладений и квартир). Таким образом, граждане могут потратить на установку счетчиков 128 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В правительстве опровергли новость об обязательной установке новых счетчиков
Россиян обяжут установить «умные» счетчики на газ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017