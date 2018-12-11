Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка

Альфа-банк не ведет переговоры о продаже банка, информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе кредитной организации во вторник, 11 декабря.

«Мы категорически опровергаем слухи о продаже. Никаких переговоров не было и не ведется», — заявил собеседник агентства.

11 декабря издание Financial Time сообщило, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже с итальянским UniCredit и ВТБ, сделка оценивалась в $7–8 млрд. Издание уточняло, что переговоры с итальянской компанией завершились более года назад, с ВТБ — несколько месяцев назад. В свою очередь в ВТБ заявили, что в ближайшие три года не собираются приобретать финансовую организацию.

Альфа-банк был основан в 1990 году. На данный момент это универсальный банк, который способен осуществлять все виды банковских операций, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.