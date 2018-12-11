Прямой эфир

Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Альфа-банк не ведет переговоры о продаже банка, информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе кредитной организации во вторник, 11 декабря.

«Мы категорически опровергаем слухи о продаже. Никаких переговоров не было и не ведется», — заявил собеседник агентства.

11 декабря издание Financial Time сообщило, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже с итальянским UniCredit и ВТБ, сделка оценивалась в $7–8 млрд. Издание уточняло, что переговоры с итальянской компанией завершились более года назад, с ВТБ — несколько месяцев назад. В свою очередь в ВТБ заявили, что в ближайшие три года не собираются приобретать финансовую организацию.

Альфа-банк был основан в 1990 году. На данный момент это универсальный банк, который способен осуществлять все виды банковских операций, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Альфа-банк вводит моментальный выпуск карт через приложение
ФАС проверит Альфа-банк из-за переманивания клиентов санируемых банков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017