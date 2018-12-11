FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка

Владельцы самого крупного в России по объему активов частного банка «Альфа-банк» обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. Об этом 11 декабря сообщает издание Financial Time.

По данным источников газеты, сделка оценивалась в $7-8 млрд, однако переговоры не получили дальнейшего продвижения. Уточняется, что с UniCredit они закончились более года назад, а с ВТБ — несколько месяцев назад.

В свою очередь, представитель «Альфа-банка» опроверг информацию о переговорах. По его словам, продажа банка на данный момент выглядит нереалистичной по нескольким причинам, одной из которых является получение 13-14% прибыли от рентабельности капитала, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Глава ВТБ также подтвердил, что речи о покупке «Альфа-банка» не может идти как минимум в ближайшие три года.

«Альфа-банк» был основан в 1990 году. На данный момент это универсальный банк, который способен осуществляющий все виды банковских операций, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.