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Власти задумались о снижении комиссии при расчетах банковской картой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство планирует снизить комиссию при оплате банковской картой в магазинах. По поручению вице-премьера Дмитрия Козака соответствующие предложения Банк России, Минфин, Федеральная антимонопольная служба и представители бизнеса должны представить до 1 февраля 2019 года, пишет РБК.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на совещании у Козака высказал мнение, что покупатели не должны переплачивать за использование современных и удобных средств расчетов. По его словам, в первую очередь проблема комиссионного вознаграждения актуальна для non-food-ретейлеров, сообщает НСН. Поскольку объем таких операций значительный, это создает дополнительные финансовые издержки. В случае снижения комиссии, бизнес обещает более эффективно сдерживать рост цен.

В 2016 году Ассоциация компаний интернет-торговли, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, «Опора России» и АКОРТ ​​обращались в ФАС в связи с обстоятельствами, свидетельствующими о наличии нарушений в действиях международных платежных систем MasterCard и Visa. По их мнению, развитие безналичных платежей во многом сдерживает высокая стоимость работы с трансакциями.

Ассоциации также обращали внимание регулятора на разницу в ставках межбанковской комиссии для разных торговых категорий. Так, комиссия на продовольственные товары составляет 1,3%, на оплату услуг турагентства — 1%, на бензин — 1,2%, а за реализацию непродовольственных товаров снимают 1,6%. Однако ФАС не нашла нарушений в работе платежных систем по итогам проверки.

Ранее в пятницу, 7 декабря, стало известно, что Центробанк обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера, который будет обслуживать их банковские карты в случае новых антироссийских санкций, которые могут привести к перебоям в работе международных платежных систем в России.

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