В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций

ЦБ РФ обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера, который будет обслуживать их банковские карты на случай новых антироссийских санкций, способных привести к перебоям в работе международных платежных систем в России, сообщает News.ru.

Соответствующие письма с рекомендациями уже разосланы малым кредитным организациям. Подобная мера должна будет помочь им, в случае если их основной банк-партнер по обслуживанию карт будет отключен от иностранных платежных систем.

В настоящее время в России присутствуют шесть крупнейших платежных систем — Visa, MasterCard, НСПК («Мир»), «Газпром», UnionPay и JCB, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Агентство со ссылкой на топ-менеджеров крупных банков также поясняет, что появившиеся рекомендации могут быть связаны не с угрозой введения западных санкций против России, но и с планами регулятора отозвать лицензию у одного из банков, который обслуживает интересы мелких банков.

28 ноября стало известно, что Москва участвует в разработке европейского аналога SWIFT — новой международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Цель платформы — наладить легальный денежный оборот с иранскими компаниями, которые находятся под американскими санкциями. Платежная система SWIFT приостановила доступ банков Ирана к своим каналам связи 5 ноября.