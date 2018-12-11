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«Кванториум» в Курской области проведет первый урок

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Первый урок пройдет в «Кванториуме», созданном в Курской области. Он появился в Железногорске и работает на базе Дворца горняков «Русь».

Как отмечает «Курская правда», в технопарке будут проводиться уроки по тем направлениям, которые наиболее востребованы в Курской области. В частности, там откроется аэрокванториум, на котором можно будет научиться конструировать беспилотные проекты летательных аппаратов, IT-кванториум по инновационной безопасности и информатике, и курс по обучению промышленному дизайну.

«Кванториум» является новым форматом дополнительного образования для детей и молодежи, он призван вовлечь школьников в процесс научно-технического творчества и помочь воплотить в жизнь их идеи.

В регионах России до 2021 года должно быть создано 85 детских технопарков. На 1 января 2018 «Кванториумы» появились уже в 37 субъектах РФ.

В Курске детский технопарк «Кванториум» расположится в здании бывшего кинотеатра «Восток». На реализацию проекта из областного бюджета выделено почти 90 млн рублей.

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