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Ученики тамбовского кванториума защитили проект на всероссийском конкурсе

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Тамбовская команда детского технопарка «Кванториум» успешно защитила свой проект на всероссийском конкурсе по прототипированию, который прошел в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Тамбовской городской думы.

В рамках конкурса команды должны былы предложить техническое решение по доработке гусеничной платформы для автомобиля «УАЗ». Участники должны были представить 3D-модель, рендер и презентацию и защитить проект за три минуты.

По итогам защиты учащиеся получили дипломы первой и третьей степеней. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В общей сложности в конкурсе по прототипированию приняли участие команды из 39 городов страны.

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