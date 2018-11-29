Почти 40 человек будут работать в «Кванториуме» в Севастополе

В детском технопарке «Кванториум» в Севастополе будут работать 37 человек. Штатную численность скорректировано правительство Севастополя на очередном заседании, которое состоялось в четверг, 29 ноября.

По словам директора департамента финансов Владимира Штопа, документ вносится в правительство с целью обеспечения необходимой штатной численностью работников технопарка «Кванториум» — 37 единиц. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В севастопольском «Кванториуме» дети смогут заниматься по 10 направлениям, в том числе аэроквантуму, робоквантуму, космоквантуму. Стоимость работ по капитальному ремонту здания будущего технопарка составляет почти 54 млн рублей, на оснащение оборудование предусмотрено почти 84,5 млн рублей.