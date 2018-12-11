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Тренеру московского «Динамо» попала в голову шайба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов получил травму головы в результате попадания шайбы во время встречи своих подопечных со СКА 10 декабря, пишет «Спорт-Экспресс»

Инцидент произошел в первом периоде встречи, когда динамовский защитник Андрей Прибыльский выбросил шайбу на скамейку.

Тренер к игроку претензий не имеет.

«Он же не специально. Ничего такого. Шесть швов наложили, да и всё», — прокомментировал Крикунов.

«Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступило СКА со счетом 0:2. Это уже второе поражение команды после победной серии из шести игр. Сейчас «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции с 37 баллами после 38 матчей.

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