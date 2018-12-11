Cуд Китая запретил продажу нескольких моделей iPhone
Китайский суд запретил продажу нескольких моделей iPhone. Запрет распространяется на все версии телефонов от iPhone 6S до iPhone X. Иск к Apple подал производитель микросхем Qualcomm Inc. «Яблочников» обвиняют в нарушении патентных прав.
Китайский суд запретил продажу нескольких моделей iPhone. Запрет распространяется на все версии телефонов от iPhone 6S до iPhone X. Иск к Apple подал производитель микросхем Qualcomm Inc. «Яблочников» обвиняют в нарушении патентных прав.