Владельцы iPhone пожаловались на спам от Apple

Владельцы iPhone обвинили производителя своих смартфонов — компанию Apple — в навязчивой рассылке рекламных объявлений.

Как сообщает портал AppleInsider, пользователям предлагается купить новую технику Apple, в частности iPhone XS или XR. При этом, уточняется, что push-уведомления от приложения App Store приходят даже тем, у кого не установлено это приложение.

Таким образом Apple нарушает собственную политику — App Store запрещает приложениям рассылку уведомлений без разрешения пользователей.

7 стало известно, что модели iPhone 6 и iPhone SE вскоре покинут российский мобильный рынок. Они позиционировались как наиболее бюджетные «яблочные» гаджеты и стоили в пределах 20 тыс. рублей.