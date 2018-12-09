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Владельцы iPhone пожаловались на спам от Apple

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Владельцы iPhone обвинили производителя своих смартфонов — компанию Apple — в навязчивой рассылке рекламных объявлений.

Как сообщает портал AppleInsider, пользователям предлагается купить новую технику Apple, в частности iPhone XS или XR. При этом, уточняется, что push-уведомления от приложения App Store приходят даже тем, у кого не установлено это приложение.

Таким образом Apple нарушает собственную политику — App Store запрещает приложениям рассылку уведомлений без разрешения пользователей.

7 стало известно, что модели iPhone 6 и iPhone SE вскоре покинут российский мобильный рынок. Они позиционировались как наиболее бюджетные «яблочные» гаджеты и стоили в пределах 20 тыс. рублей.

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